Zonguldak\'ta Kaçak Maden Ocağı Patlatılarak İmha Edildi

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, jandarma tarafından tespit edilen kaçak maden ocağı, patlatılarak kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda iki şüpheli hakkında idari işlem yapılırken 1 vinç, 2 vagon, 20 metre ray ve 4 ton kömür ele geçirildi.
Zonguldak İl jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Kilimli ilçesinde tespit edilen 1 maden ocağına baskın yapıldı. Operasyonda, 2 şüpheli hakkında idari işlem başlatılırken, 1 vinç, 2 vagon, 20 metre ray ve 4 ton kömür ele geçirildi. Kaçak ocağın imhası için Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerine haber verildi. TTK ekipleri patlayıcı madde ile imhasını sağlayarak kaçak ocağı kullanılamaz hale getirdi.
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