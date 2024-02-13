Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocağı Patlatılarak İmha Edildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocağı Patlatılarak İmha Edildi

Zonguldak\'ta Kaçak Maden Ocağı Patlatılarak İmha Edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde jandarma tarafından tespit edilen kaçak maden ocağı, patlatılarak kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda iki şüpheli hakkında idari işlem yapılırken 1 vinç, 2 vagon, 20 metre ray ve 4 ton kömür ele geçirildi. Kaçak ocağın imhası için Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerine haber verildi ve TTK ekipleri patlayıcı madde ile imhasını sağlayarak kaçak ocağı kullanılamaz hale getirdi.

13.02.2024 15:49  Güncelleme: 16:20
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ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, jandarma tarafından tespit edilen kaçak maden ocağı, patlatılarak kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda iki şüpheli hakkında idari işlem yapılırken 1 vinç, 2 vagon, 20 metre ray ve 4 ton kömür ele geçirildi.

Zonguldak İl jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Kilimli ilçesinde tespit edilen 1 maden ocağına baskın yapıldı. Operasyonda, 2 şüpheli hakkında idari işlem başlatılırken, 1 vinç, 2 vagon, 20 metre ray ve 4 ton kömür ele geçirildi. Kaçak ocağın imhası için Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerine haber verildi. TTK ekipleri patlayıcı madde ile imhasını sağlayarak kaçak ocağı kullanılamaz hale getirdi.

Kaynak: DHA

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