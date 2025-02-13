Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocakları Patlayıcı ile İmha Edildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocakları Patlayıcı ile İmha Edildi

Zonguldak\'ta Kaçak Maden Ocakları Patlayıcı ile İmha Edildi

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda, 2 kaçak maden ocağı patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Kaçak ocaklardan 130 metre ray ve 2,5 ton kömür ele geçirildi.

13.02.2025 22:57  Güncelleme: 22:59
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ZONGULDAK'ta 2 günde 2 kaçak maden ocağı patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Ayrıca kaçak madenlerde 130 metre ray ile 2,5 ton kömür ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ve 13 Şubat'ta Merkez ve Kilimli ilçesinde kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen 2 kaçak kömür ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Ocaklarda 130 metre ray, 4 vagon, 2 vinç, 1 havalandırma motoru ve 2,5 ton kaçak üretilmiş kömür ele geçirildi. Ocak sahibi 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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