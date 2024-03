Zonguldak\'ta 5 kadın gazeteci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'ne özel gazete hazırladı

Güncel

Zonguldak'ta görev yapan 5 kadın gazeteci, toplumsal farkındalık için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel gazete hazırladı.

Kentte faaliyet gösteren ulusal televizyon kanalında çalışan muhabir Duygu Elma Özfidan (29) ile yerel gazetelerde muhabirlik yapan Öznur Güneş (50), Seher Cinal (48), Arife Güleryüz (38) ve Burcu Sak (40), kadınların başarılarına ve karşılaştıkları zorluklara dikkati çekmek amacıyla "8 Mart"a özel bir gazete çıkarmaya karar verdi.

Takip ettikleri program ve olayların bilgilerini toplayıp haberleri yazdıktan sonra gazeteyi tasarlayan kadın gazeteciler, ardından matbaada gazetenin baskısını yaptı.

"Kadın Eli" başlığıyla 100 adet basılan ve sadece kadınlarla ilgili haberlere yer verilen 6 sayfalık gazete, kent protokolünün yanı sıra vatandaşlara dağıtıldı.

"Söylediklerimizin kadınlara cesaret vermesini istiyoruz"

Projenin fikir sahibi 19 yıllık gazeteci Öznur Güneş, AA muhabirine, Kadınlar Gününe özel gazete çıkarmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bu anın mesleğinde özel bir yerinin olacağını belirten Güneş, "Kadın gazeteciler olarak kadın haberlerine empatiyle yaklaşıyoruz. Haberleri, aynı durumlar bizim başımıza da gelebilecekmiş gibi yazıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 'Kadın gazeteciler olarak biz de bir etkinlik yapalım.' dedik. Böyle bir fikir geldi aklıma. 'Yapabileceğimiz en güzel şey nedir?' dedik. 'Sadece kadın haberlerinin olduğu, kadın muhabirlerin olduğu ve kadınların çıkardığı bir gazete olsun.' dedik. Çok mutluyum." diye konuştu.

Kentte 6 yıldır gazetecilik yapan Duygu Elma Özfidan da her meslekte olduğu gibi gazetecilikte de kadın olarak zorluklar yaşayabildiklerini kaydetti.

Mesai sonrası kadının evdeki rolünün başladığını anlatan Özfidan, şöyle devam etti:

"Gazetecisiniz ve 'Eve gittim, mesaim bitti.' olmuyor. Bir haber, ihbar geldiğinde siz o an çocuğunuz da olsa ocakta yemeğiniz de olsa onu bırakıp o işe odaklanmak zorundasınız. O haberi yazmak ve yayına vermek zorundasınız. Biz kadınız ve gerçekten her şeyi yapabiliriz. Elimizin değdiği her şey güzelleşebilir. Buradan tüm hemcinslerimize seslenmek istiyoruz; 'Siz cesaret edip bir taşın altına elinizi koyarsanız, o taşın altında çiçek açabilir.' Bütün kadınlara da bu söylediklerimizin cesaret vermesini istiyoruz. Kadın isterse her şeyi başarabilir, her türlü zorluğun altından kalkabilir."

Seher Cinal ise bugünün kadınlar için önemini, insanlara farklı şekilde anlatmak istediklerini dile getirerek, "Birlikte haberlerimizi hazırladık, mizanpajını yaptık. Dünya Kadınlar Günü'nde çıkardığımız gazeteyi Zonguldak halkıyla buluşturarak emeğimizi herkese göstereceğiz. Kadınların gücünü, kadınların neler yapabildiğini anlatmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 20 yıldır gazetecilik yapan Arife Güleryüz, daha önce de Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, kentte "kadının sesi olmak" için bu tür çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi.