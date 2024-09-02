Zonguldak'ta Kamyon ve Otobüs Çarpıştı: 2 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak'ta Kamyon ve Otobüs Çarpıştı: 2 Ölü, 23 Yaralı

Zonguldak\'ta Kamyon ve Otobüs Çarpıştı: 2 Ölü, 23 Yaralı

Zonguldak'ta tomruk yüklü kamyon ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Kazada sıkışan evcil kedi ise hafif yaralı olarak kurtarıldı.

02.09.2024 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ZONGULDAK'ta tomruk yüklü kamyon ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Jandarmanın fark ettiği evcil kedi de sıkıştığı otobüsten hafif yaralı kurtarılıp korumaya alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Gökçebey ilçesi Yenice yolu Karahatipler köyü mevkisinde meydana geldi. Bartın- Erzurum seferini yapan Metro Turizm'e ait 61 S 0870 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen 37 HB 447 plakalı tomruk yüklü kamyon çarpıştı. Tomrukların etrafa saçıldığı kazada, otobüs ve kamyon şoförleri hayatını kaybetti, 23 yolcu da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan bazı yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi. Ölen sürücülerin cenazeleri, inceleme sonrası morga götürüldü.

KEDİ DE YARALANDI

Ayrıca, ismi öğrenilemeyen bir yolcunun evcil kedisi de otobüsteki kazadan etkilendi. Görevli bir jandarma personelinin fark ettiği kedi, itfaiyeciler tarafından kurtarılıp jandarmaya teslim edildi. Jandarma, ekip aracında korumaya alınan kedinin daha sonra sahibine verileceği öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken ekipler, otobüs ve kamyonu yoldan kaldırmak için iş makineleri ile çalışma başlattı.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU İNCELEMELERDE BULUNDU

Kaza yerine gelip incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Gökçebey Yenice yolunda elim bir kaza haberi aldık. Otobüste 21 yolcu 3 mürettebat toplam 24 kişi var. Bartın Erzurum seferini yapan bir otobüs. Az önce en son sıkışan 2 yolcu tahliye edildi. Çok şükür sağlık durumları iyi. Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Otobüs şoförü ve kamyon şoförü hayatlarını kaybettiler. Allah rahmet eylesin. En son çıkartılan 23 kişi şu anda tahliye edildi. Üçünün durumu ağır, diğerlerinin durumu iyi. Onları da takip ediyoruz. Bütün yaralılar, sıkışanlar tahliye edildi. En son her iki şoför de sıkışmış ve hayatlarını kaybetmiş. Onları da ekiplerimiz çıkartmaya çalışıyor. Büyük geçmiş olsun. Bir şerit ihlali var. Ama bunu bilemiyoruz. Araştıracaklar. Bunu kesin ortaya koyacaklar. Şu anda hava yağışlı, şerit ihlali sollamadan mı, kaymadan mı kaynaklı bilmiyoruz. Tamamen soruşturmayla ortaya çıkacak" dedi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Zonguldak, Güncel, Yaşam, Kaza, kedi, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Kamyon ve Otobüs Çarpıştı: 2 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 Yargıtay Savcısı İşçimen’e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı Yargıtay Savcısı İşçimen'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
13:21 Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
03:41 İnegöl’de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti İnegöl'de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
03:27 Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı
00:20 Eskişehir’de midibüs şarampole uçtu: 14’ü polis 15 kişi yaralı Eskişehir'de midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 kişi yaralı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 16:39:04. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Kamyon ve Otobüs Çarpıştı: 2 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement