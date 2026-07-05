Zonguldak\'ta Kaybolan Genci Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girdikten sonra kaybolan genci bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, B.K. (33) arkadaşı B.S. (34) ile Tersane Plajı'na geldi. İki arkadaş, plaj görevlilerince Valilik kararıyla denize girmenin yasak olduğu yönünde uyarıldı.

Bölgeden ayrılan iki arkadaş, tren geçidinin bulunduğu tüneli kullanarak yaklaşık 300 metre ilerideki kayalıklara geçti. Burada denize giren B.K. bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşını kurtarmak amacıyla denize giren ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren B.S. kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

B.K'nin bulunması için Deniz Kulübü ile Kapuz Plajı arasındaki bölgede deniz ve kıyı şeridinde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.