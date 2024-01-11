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Zonguldak'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak\'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı
11.01.2024 - 16:47,  Güncelleme: 16:58
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Zonguldak'ta hafif ticari araç ile kamyonun karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'tan Devrek istikametine seyreden Atakan T. (24) yönetimindeki 67 ADC 582 plakalı kamyon, Bakacakkadı beldesi Örmeci köyü yol ayrımında yan yoldan kara yoluna çıkan Bahattin P'nin (38) kullandığı 34 RZ 5787 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede Bahattin P'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Atakan T. ile Elif Y. (26) ise Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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