Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti.
H.D'nin (34) kullandığı 42 CRV 37 plakalı otomobil, ilçeden Mengen'e seyir halindeyken orman deposu mevkisinde dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü ile oğlu A.D'nin (6) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Baba ve oğlunun cenazesi, Devrek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta Kaza: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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