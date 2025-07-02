Zonguldak'ta Kestane Balı Fiyatı 2500 Lira

Zonguldak'ta 600 ton rekolte beklenen kestane balının kilogram fiyatı 2 bin 500 lira olarak belirlendi.

Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) Başkanı Abdurrahman Canlı, gazetecilere, 2025 yılının son 15 yılın en verimli yılı olduğunu söyledi.

Bu sene arısından bal bekleyen herkesin bal alabildiği bir yıl olduğunu belirten Canlı, "Bu sadece kestane balı hasadı değil, aynı zamanda ilkbahar balı diyebileceğimiz balın da olmasıydı. Kestane hasat dönemine girilinceye kadar var olan çiçeklerin hepsinden bal oldu." dedi.

Canlı, kestane balının henüz hasat edilmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şu anda toplamda 1000 tona yakın bal beklentimiz var. Kestane balından 600 ton, çiçek ve bahar balından ise 400 ton beklentimiz var. Yaklaşık 60 bin koloninin şu anda aktif olduğunu düşünüyoruz. Bir fiyat açıklaması gerekti. Resmi olarak satışı yapılabilen bal kestane balı olduğu için böyle bir rekolte olmasına karşın bir fiyat belirlemesi yapılsın denildi. Zaten her yıl referans fiyat belirlemesi yapıyoruz. Geçen yıllarda tek başına bu kararı veriyorduk. Bu yıl aynı şekilde üretim yapan Düzce, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak arı yetiştiricileri birlikleriyle görüşerek fiyat belirlemesi yaptık. Kestane balının kilogram fiyatı 2 bin 500 lira olarak belirlendi."

Böyle bir üretimin heba edilmemesi gerektiğini düşündüklerini dile getiren Canlı, özellikle çevreyi etkileyen yatırımların biraz daha dikkatli yapılmasını önerdiklerini kaydetti.

Tüketicileri alacakları ballar konusunda uyaran Canlı, "Tüketiciler tanımadıkları yani balı ürettiğini bilmedikleri hiç kimseden bal almasınlar. Böyle bir balı almak zorunda kalırlarsa burada barkod ya da etiket mutlaka arasınlar ki özellikle etiketli ballar mutlaka analiz edilmiştir." dedi.

Canlı, kestane balının özel bir kalite ölçüsü olduğunu ve herhangi bir bal gibi değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Kestane balının polen değeri 70 ve üzeri, prolin değeri ise 800 ve üzerinde değilse, bu bal kestane balı olarak paketlenemiyor." bilgisini paylaştı.