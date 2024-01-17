Zonguldak\'ta otomobil ağaca çarptıktan sonra park halindeki araçların üzerine düştü

ZONGULDAK'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarptıktan sonra istinat duvarının üzerinden park halindeki araçların üzerine düştü. Otomobil sürücüsü Çiğdem Şekeroğlu'nun (43) hafif şekilde yaralandığı kazada 4 otomobilde hasar meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilmahalle Kapuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Çiğdem Şekeroğlu yönetimindeki 78 SH 700 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip, kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, geri giderek istinat duvarının üzerinden park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Kırılan beton korkulukların bazı parçaları da park halindeki 2 otomobile zarar verdi. Kazada, toplam 4 otomobilde hasar oluşurken, Çiğdem Şekeroğlu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri de kaza yerinde incelemelerde bulunarak hasarlı otomobilleri tespit etti.

Kaldırım ile düştüğü otomobilin üzerinde asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı.