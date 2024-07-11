Zonguldak'ta Kuaför Dükkanında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kuaför Dükkanında Çıkan Yangın Söndürüldü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan bir kuaför dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, iş hanının ikinci katında başladı ve kısa sürede üst kata ve çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık personeli ve doğal gaz-elektrik dağıtım şirketlerinin ekipleri sevk edildi. Yangın sonucunda kuaför dükkanı kullanılamaz hale gelirken, üst kat ve çatıda kısmi zarar meydana geldi. Olay yerine gelen dükkan sahipleri üzüntü yaşarken, bazı vatandaşlar ise yangını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Dumandan etkilenen itfaiye erlerine zabıta ekipleri tarafından ayran verildi.

11.07.2024 10:31
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kuaför dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Doktor Veysel Atasoy Caddesi'ndeki iş hanının ikinci katında yer alan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, üst kata ve çatıya sıçradı.

Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık personeli ile doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinin ekipleri sevk edildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı caddede, iş hanına girişlere izin verilmedi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kuaför dükkanı kullanılamaz hale gelirken, üst kat ve çatı kısmen zarar gördü.

Olay yerine gelen dükkan sahiplerinin üzüntü yaşadığı, bazı vatandaşların da yangını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüldü.

Zabıta ekipleri, dumandan etkilenen itfaiye erlerine ayran verdi.

Kaynak: AA

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