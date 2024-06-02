Zonguldak'ta LGS sınavında öğrenci kimliğini evde unuttu, ağabeyi yetiştirdi

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Zonguldak'ta, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ortaokul 8. sınıfta eğitim gören öğrencilere yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ikinci oturumla devam ediyor.

Sabah saatlerinde velileriyle sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, kontrollerin ardından sınıflara alındı.

Zonguldak Fen Lisesi'nde sınava girecek bir öğrenci, kimliğini evde unutunca ailesinden yardım istedi.

Bir süre okul önünde bekleyişini sürdüren öğrenci, ağabey Mustafa İpek'in koşarak kimliği getirmesiyle ilk oturuma girebildi.

Ağabey İpek, babasının kimliği getirdiğini belirterek, "Ben de aşağıdaki yola koşarak alıp getirdim. Biraz heyecan yaptı ama yetiştirdik." dedi.

Öğrenciler içeride sınav olurken veliler de gölge alanlarda heyecanla bekleyişini sürdürdü. Bazı veliler Kur'an-ı Kerim okuyup çocukları için dua etti.

LGS kapsamındaki merkezi sınav, ikinci oturumla devam ediyor.