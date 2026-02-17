Zonguldak'ta Maden Göçüğü: İki İşçi Hayatını Kaybetti

1) ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ, 1 MAHSUR (3)

1 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, MAHSUR DİĞER İŞÇİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağındaki göçükte enkaz altında kalan 3 işçiden 1'i yaralı olarak kurtarılırken diğer 2 işçi için sürdürülen çalışmalarda madencilerden Veysel Oruçoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. 7 saat süren çalışmanın ardından madenden çıkarılan Oruçoğlu'nun cansız bedeni ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Göçükte kalan diğer işçi Ziya Kiret'e ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Vali Osman Hacıbektaşoğlu da göçük olan ocağa gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DİĞER İŞÇİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 1 madencinin yaralı kurtulduğu, 1 madencinin de cansız bedenine ulaşıldığı göçükten bir acı haber daha geldi. 9 saattir ulaşılmaya çalışılan Ziya Kiret'in (60) de cansız bedeni ocaktan çıkarıldı. Maden ocağındaki arama kurtarma çalışması sona erdi.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir kömür ocağında 2 işçinin hayatını kaybettiği 1 işçinin yaralı kurtulduğu göçükle ilgili olay yerine gelerek, çalışmaları yakından takip eden ve görevlilerden bilgi alan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Saat 14.00'te maalesef bir kaza haberiyle müdahale başladı. Bu saat itibariyle kurtarma çalışması tamamlandı. Maalesef göçük altında kalan 3 işçimiz, Ziya Kiret, Veysel Oruçoğlu hayatlarını kaybettiler. Birine 21.00'de birine de az önce ulaşıldı. Buradaki ekip arkadaşlarımız baktılar, müdahale ettiler maalesef hayatlarını kaybettiler. İsmet Kabuk adlı işçimiz saat 16.50'de çıkmıştı, şu an taburcu. Genel durumu iyi. Ben hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Burada ilk andan itibaren TTK tahlisiye, AFAD, UMKE, jandarmamıza; müdahale eden tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

DAHA ÖNCEDEN OLMUŞ GÖÇÜĞÜ TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYORLARMIŞ

Madencilerin, daha önceden meydana gelmiş göçüğü temizlemeye çalışırken, göçük altında kaldıklarını söyleyen Vali Hacıbektaşoğlu, "Burada temizlik ve bakım çalışması yapılıyordu. 3 kişi çalışıyorlardı. Zaten havalandırma bacasında olan bir göçüğü gidermek üzere çalışıyorlardı. Bu çalışmayı yaparken göçüğe maruz kalmışlar. Arkadaşlarımızın bize verdiği bilgi bu şekilde. Tabi olayın ilk anından itibaren Cumhuriyet başsavcısı, başsavcımızın talimatıyla görevlendirilen savcı ve bilirkişi heyeti ilk andan beri takip ediyor. Adli soruşturma, inceleme devam edecek." diye konuştu.