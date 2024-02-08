Zonguldak\'ta maden göçüğünde 2 işçi mahsur kaldı, biri kurtarıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine 5 saat süren çalışma sonrası ulaşıldı.
İlçeye bağlı Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
Göçükte mahsur kalan işçiler Murat Çetinkaya (45) ve Erdem Y'nin bağırması üzerine mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri sevk edildi.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da bölgeye gelerek bilgi aldı.
Göçükten çıkarılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen işçilerden Erdem Y, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, saat 21.00 sıralarında özel maden işletmesinde 35 kişinin olduğu vardiyada, 2 işçinin çalıştığı ayakta göçük meydana geldiğini duyurmuştu.
Hacıbektaşoğlu, ihbarın ardından ekiplerin olay yerine intikal ettiğini belirterek, "Az önce iki madenci arkadaşımızdan biri sağ olarak çıkarıldı, kendinde ve şuuru açık. Diğer işçimizin de sağ olduğunu, ses alındığı biliyoruz. Bütün ekiplerimiz burada. İnşallah kısa zamanda da ona ulaşmalarını bekliyoruz. Geçmiş olsun." açıklamasını yapmıştı.
Yakınları sinir krizi geçirdi
Ekiplerin 5 saat süren çalışması sonucu maden işçisi Murat Çetinkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Haberi alıp maden ocağına gelen Çetinkaya'nın yakınları sinir krizi geçirdi.
Çetinkaya'nın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.???????
Vali Hacıbektaşoğlu da Çetinkaya'nın yakınlarına başsağlığı dileyerek, taziyelerini bildirdi.
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