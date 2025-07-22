Zonguldak\'ta Maden Ocağında Gaz Püskürmesi

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında gaz püskürmesi nedeniyle 5 işçi yüzeye çıkartıldı. Ocaktaki diğer işçiler de tedbir amaçlı yer üstüne çıkartılırken durumları iyi olan 5 madenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağının eksi 630 kodunda meydana geldi. Çalışma yapıldığı sırada maden duvarı arkasındaki metan gazı püskürdü. Cihazların da alarm vermesiyle bölgede çalışan 5 madenciye çalıştıkları yeri tahliye etme emri verildi. Bu sırada yapılan ihbarla maden ocağına TTK Tahlisiye, AFAD, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDBİR AMAÇLI TÜM İŞÇİLER ÇIKARTILDI

Gaz püskürmesinin olduğu bölgedeki madencilere önce temiz hava verildi, ardından da kuyu başına yürüyen işçiler, asansörlerle yüzeye çıktı. Gazın püskürdüğü bölgede çalışan Erhan Öztürk, Samet Açar, Emircan Mola, Cengiz Arslan ve Mustafa Arslan ambulanslarla tedbir amaçlı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken maden ocağındaki diğer işçiler de tedbir amaçlı yüzeye çıkartıldı.

Kozlu Müessesesi'nde geçici olarak üretim durduruldu.