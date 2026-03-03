Zonguldak'ta Grizu Faciası Anması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Grizu Faciası Anması

Zonguldak\'ta Grizu Faciası Anması
03.03.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde 3 Mart 1992'deki grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi için Maden Şehitleri Anıtı önünde anma töreni düzenlendi.

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde 3 Mart 1992'deki grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi için Maden Şehitleri Anıtı önünde anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, anıta çelenk sunuldu.

Törende konuşan TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Levent Yağcıoğlu, maden işçilerini kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi.

Bu günün simge haline geldiğini belirten Yağcıoğlu, "İş kazalarında hayatını kaybeden tüm maden emekçilerinin anıları önünde saygıyla eğiliyor, onların anısını güvenli ve insan onuruna yarışır çalışma koşulları için yürüttüğümüz örgütlü mücadelemizin tarihsel sorumluluğu olarak görüyoruz." dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da yıllardır iş güvenliği ve işçi sağlığının önemine dikkati çektiklerini anlatarak, yatırımların ivedilikle yapılması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Güncel, Kozlu, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Grizu Faciası Anması - Son Dakika

Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu BOTAŞ’tan açıklama var Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Sergen Yalçın’dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar
Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
İran’dan ABD ve İsrail’e açık Tehdit: Pişman edeceğiz İran'dan ABD ve İsrail'e açık Tehdit: Pişman edeceğiz

14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
14:09
“İstismara uğradık“ diyen anne ve kızı ölü bulundu
"İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 15:23:05. #7.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Grizu Faciası Anması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.