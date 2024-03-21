Zonguldak'ta Market Çalışanını Aşağılayan Müdür Yardımcısı Hakkında İddianame Kabul Edildi

Zonguldak'ta, market çalışanını aşağıladığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan Kozlu Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı O.D. hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Mahallesi'nde 3 Mart'ta O.D'nin, market çalışanı Ö.B'ye yönelik "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi zaten, yeter be." şeklinde söylemlerde bulunduğu ileri sürülen olaya ilişkin soruşturmasını tamamladı.
Görevinden uzaklaştırılan O.D. hakkında, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan hazırlanan iddianame, Zonguldak Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İddianamede, şüpheli O.D'nin, babası ve market çalışanı Ö.B. arasında meydana gelen tartışma üzerine olay yerine geldiği, kamuya açık alanda Ö.B'nin üzerine yürüdüğü belirtildi. O.D'nin, polislerin uzaklaştırdığı sırada ise Ö.B'ye hitaben "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi zaten, yeter be." ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Ö.B'nin, olayın sıcaklığıyla şikayette bulunmadığını ancak şahsına ve türbanlı kadınlara yönelik sözlerinden dolayı daha sonra O.D'den şikayetçi olduğunu beyan ettiği anlatıldı. O.D'nin ise kimsenin siyasi görüşüne ve yaşantısına karşı ithamda bulunmadığını, yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu söylediği kaydedildi.
Şüphelinin Ö.B'ye hitaben söylediklerinin sabit olduğuna işaret edilen iddianamede, "Başörtülü kadına karşı söylediği sözlerin müşteki ile müşteki gibi İslam dininin vecibelerini yerine getirmek isteyen tüm başörtülü kadınlara yönelik olarak, benimsedikleri dinin kurallarına uygun yaşam sürmelerinden dolayı bu kişileri hedef göstererek alenen tahkirde bulunduğunun anlaşıldığı" ifade edildi.
Olay
Fatih Mahallesi İsmail Ergene Caddesi'nde 3 Mart'ta bir zincir markette müşteri K.D. ile kasiyer Ö.B. arsında çıkan tartışmaya K.D'nin oğlu Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı O.D'nin de katılması üzerine polis çağrılmıştı. Polislere, "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm.", market çalışanı Ö.B'ye de "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi zaten, yeter be." diyerek direnmesi üzerine O.D, yere yatırılarak gözaltına alınmıştı.
Polise mukavemet nedeniyle Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturmada O.D, pişman olduğunu söyleyerek özür dilemiş, Ö.B. de şikayetçi olmamıştı. "Polise görevini yaptırmamak için direnmek" ve "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla adliyeye sevk edilen O.D, savcılık ifadesinin ardından salıverilmişti.
Kozlu Kaymakamlığınca yürütülen soruşturma kapsamında O.D. hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmiş, Eğitim-Bir-Sen Disiplin Kurulunun, üyeleri O.D. hakkında ihraç kararı aldığı ve onaylanması için genel merkeze ilettiği belirtilmişti.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta Market Çalışanını Aşağılayan Müdür Yardımcısı Hakkında İddianame Kabul Edildi - Son Dakika
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