Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Zonguldak\'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
03.06.2026 19:30
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Zonguldak'ta TIR'ı sollarken kaza yapan motosiklet sürücüsü Birkan Koraman hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ta motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Birkan Koraman (21), hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün, önündeki TIR'ı sollamak isterken kazanın yaşandığı öne sürüldü.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnağzı Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. 67 KA 091 plakalı motosikletin sürücüsü Birkan Koraman, iddiaya göre önündeki TIR'ı sollamak isterken, dengesini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü Koraman ise yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Koraman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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