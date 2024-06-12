Zonguldak'ta MÜSİAD Eğitim Başarı Ödül Töreni düzenlendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta MÜSİAD Eğitim Başarı Ödül Töreni düzenlendi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen '24. MÜSİAD Eğitim Başarı Ödül Töreni' gerçekleştirildi. Törende konuşan MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, eğitimin toplumsal ilerlemenin temel taşı olduğunu vurgulayarak, gençlerin gösterdiği arzu ve kararlılığın geleceğin teminatı olduğunu belirtti. Törende ayrıca Zonguldak'ı temsil eden ve derece alan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

12.06.2024 20:33
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, "24. MÜSİAD Eğitim Başarı Ödül Töreni" düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilerle bir arada olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Eğitimin toplumsal ilerlemenin temel taşı olduğunu dikkati çeken Alperen, "Bir ülkenin gelişmesi, kalkınması ve dünyayla rekabet edebilir hale gelmesi ancak iyi yetişmiş, donanımlı, vizyon sahibi gençlerle mümkündür. Gençlerin gösterdiği arzu ve kararlılık geleceğimizin teminatıdır. Biz haklının, emek verenin ve çaba gösterinin hep yanında olduk. Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen ödül töreninde toplam 123 öğrencimiz kendi elde ettikleri başarılarından ötürü ödüllendirilecektir." dedi.

MÜSİAD Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Kemal Gülbay da bugüne kadar 1763 öğrencinin ödüllendirildiğini ifade etti.

Gazze'de İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı demeden insanları katlettiğini anımsatan Gülbay, "Tüm dünyanın gözünün önünde soykırım suçu işliyor. Bizlerde elimizden geldiğince tüm platformlarda sesimizi yükseltiyor, yardım kampanyalarıyla Filistinli kardeşlerimize destek olmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 55. TÜBİTAK Proje yarışmasında Zonguldak'ı temsil eden ve derece alan öğrencilere ödülleri verildi.

Lise ve dengi okullarda ilk 3'e giren öğrencilere plaket ve altın hediye takdim edildi.

Programa Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Vekili Nurullah Özdemir, Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, MÜSİAD Genel Merkez yöneticileri, eğitimciler, öğrenciler ve konuklar katıldı.

Kaynak: AA

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