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Zonguldak'ta Okul Heyecanı Başladı

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Zonguldak'ta 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ders zili çaldı. İlk kez okulla tanışan birinci sınıf öğrencileri okul heyecanı yaşadı.

09.09.2024 11:29
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Zonguldak'ta öğrencilerin okul heyecanı, ilk ders zili çaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ders zili çaldı. İlk kez okulla tanışan birinci sınıf öğrencileri okul heyecanı yaşadı.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredatın da uygulanacağı anasınıfı ile 1, 5 ve 9. sınıflarla diğer sınıflardaki öğrenciler okul heyecanı yaşadı. Zonguldak'ta okul bahçesinde toplanan ilkokul öğrencileri saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Günün anlam ve önemini belirten şiir ve konuşmaların yapılmasının ardından halk oyunu gösterileri sergilendi. Öğrenciler Türk Bayrağı'nın altından geçerek sınıflarının yolunu tuttu.

Okula ilk kez başlayan birinci sınıf öğrencilerine öğretmenleri tarafından hazırlanan hediyeler verildi. İl genelinde 100 bin öğrenci ve 7 bin 500'ü aşkın öğretmen yeni eğitim öğretim dönemine başlarken veliler de öğrencileri yalnız bırakmadı.

Zonguldak\'ta Okul Heyecanı Başladı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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