Zonguldak'ta Öğretmenlerden Protesto Eylemi

15.04.2026 15:29
Öğretmenler, Siverek'teki silahlı saldırıyı protesto ederek iş bıraktı ve can güvenliği endişelerini dile getirdi.

ZONGULDAK'ta eğitim sendikalarının çağrısı ile iş bırakma eylemi yapan öğretmenler, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan silahlı okul saldırısına tepki gösterdi.

Kent merkezinde çeşitli sendikaların çağrısı ile iş bırakma eylemi yapan öğretmenler, öğle saatlerinde Madenci Anıtı'nda bir araya gelerek Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okuldan uzaklaştırılan Ömer Ket'in (19) okula av tüfeği ile gelerek rastgele açtığı ateş ile 16 kişiyi yaralamasını protesto etti.

'ÖĞRETMENE UZANAN EL, GELECEĞE UZANMIŞTIR'

Eğitim-Bir-Sen Zonguldak Şube Başkanı Kamuran Aşkar, öğretmenlerin can güvenliklerinden endişe duyduklarını ifade ederek, "Şiddet olayları toplum içinde yaygınlaşmış, eğitim kurumları şiddet olaylarının sıklıkla yaşandığı alanlara dönüşmüş, eğitim çalışanları şiddetin adeta açık bir hedefi olmuştur. Bu manzara toplumsal değerlerin çöküş göstergesidir. Bu yaşananlar, karşısında herkesin başını iki eli arasına alıp nereye bu gidiş sorusunu sormalı, sorumluluğunu düşünmelidir. Öğretmenin itibarsızlaşması da toplumsal değerlerin çöküş alametidir. Bu topraklarda bin yıldır var olan 'Bir harf öğretene 40 yıl hizmet etmek gerekir' anlayışı terk edildi. Eğitimciler, her türlü mecra kullanılarak yıpratılan şikayet edilen, darbedilen insanlara dönüştürüldü. Bu yanlış iklimin sonucunda Siverek'te yaşadığımız vahim tablo oluşmuştur. Öğretmene uzanan el, geleceğe uzanmıştır. Öğretmene yapılan saldırı, bu milletin vicdanına yapılmıştır" dedi.

Haber-Kamera: Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

Zonguldak, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

