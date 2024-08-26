Zonguldak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile 3 saat içinde kontrol altına alındı. Yangından 22 dönüm alan zarar gördüğü belirtildi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu ve herhangi bir sıkıntı olmadığını açıkladı.

26.08.2024 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ZONGULDAK'TA ORMAN YANGINI (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Halilbeyoğlu köyünde 13.05 sıralarında başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile 3 saat içinde kontrol altına alındı. Bu esnada bölgede çalışan iş makinaları yangın bölgesine araçların ulaşması için yol açma çalışması yaptı. Ekipler soğutma çalışması başlattı. Yangından 22 dönüm alan zarar gördüğü belirtildi.

VALİ BEKTAŞOĞLU: HERHANGİ BİR SIKINTI OLMADI

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na, Milletvekili Saffet Bozkurt, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ve Devrek Kaymakamvekili Adem Kaya eşlik etti. Bölgedeki bütün arasözlerin ve yangın söndürme ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Yangın bu saat itibariyle kontrol altına alındı. Aynı zamanda Orman Genel Müdürlüğümüz koordinesinde 2 jandarma helikopterimiz geldi. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. 41 araç 150'ye yakın personel yangına müdahale etti. Soğutma çalışmaları devam ediyor. AFAD, UMKE, sağlık ekiplerimiz ve Kızılay'ımız herhangi bir durumda yardımcı olmak için kurulan kriz merkezlerinde çalışmalarına devam ediyor. Şuana kadar çok şükür, herhangi bir sıkıntı olmadı. Herhangi bir vatandaşımızda, herhangi bir görevlimizde sıkıntı olmadı. Geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Orman Yangını, Zonguldak, Devrek, Dünya, Olay, Çevre, Acil Durum, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
20:43 Diyarbakır’da skandal olay Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler
19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal “Mescid-i Aksa“ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
11:24 Gençlik yıllarına döndüler Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan’ın filtresinden nasibini aldı Gençlik yıllarına döndüler! Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan'ın filtresinden nasibini aldı
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:56 Maça damga vuran anlar Ancelotti, Arda Güler’e yapılan hareket sonrası çılgına döndü Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
10:50 Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
10:45 Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in ayrılığının altından yasak aşk çıktı Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı
10:18 Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 22:07:30. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement