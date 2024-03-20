Zonguldak'ta Otomobil Dereye Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Otomobil Dereye Devrildi: Sürücü Yaralandı

Zonguldak\'ta Otomobil Dereye Devrildi: Sürücü Yaralandı

Zonguldak-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazada, H.G'nin kullandığı otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye devrildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık personelinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

20.03.2024 13:33  Güncelleme: 13:36
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Zonguldak'ta otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

H.G'nin (60) kullandığı 34 VA 2560 plakalı otomobil, Zonguldak- Ankara kara yolunun 10. kilometresinde yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Otomobil Dereye Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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