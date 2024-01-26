 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta Otomobil İstinat Duvarından Düştü: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta Otomobil İstinat Duvarından Düştü: 2 Ölü, 1 Yaralı

Zonguldak'ta köy yolunda seyir halinde olan bir otomobil, kontrolünü kaybederek 15 metre yükseklikteki istinat duvarından ana yola düştü. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, fren izine rastlanmadığı belirlendi.

Zonguldak\'ta Otomobil İstinat Duvarından Düştü: 2 Ölü, 1 Yaralı
26.01.2024 - 00:02,  Güncelleme: 00:03
Abone Ol

ZONGULDAK'ta köy yolunda giderken kontrolden çıkan otomobil 15 metre yükseklikteki istinat duvarından ana yola düştü. Ters dönen otomobilde bulunan Sedat Ermiş (45) ile Özkan Eliusta (41) hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara yolu Sapça tüneli mevkisinde meydana geldi. Savaş Eroğlu (43) idaresindeki 67 ZK 679 plakalı otomobil, Sapça Köyü yolunda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu 15 metre yüksekliğindeki istinat duvarından anayola düştü. Ters dönen otomobili görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan Sedat Ermiş ile Özkan Eliusta'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan sürücü Savaş Eroğlu Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü.

FREN İZİ BULUNAMAYINCA DÜŞTÜĞÜ ANLAŞILDI

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Anayol üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazaya dair fren izine rastlamadı. Müdür Yardımcısı Yılmaz'ın talimatıyla istinat duvarının bulunduğu yolu inceleyen ekipler otomobilin oradan düştüğünü tespit etti.

Karayolları ekipleri otomobilden sızan yakıt ve yağa karşı yola talaş serdi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Zonguldak, Olaylar, Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Otomobil İstinat Duvarından Düştü: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


00:22
Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi
00:15
İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36
Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54
Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35
Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58
Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54
Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi

Son Dakika
00:22 Ayçiçeği tohumu ve yağında gümrük vergisi indirildi
00:15 İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36 Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54 Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35 Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58 Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54 Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49 RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi
20:30 Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 00:40:07. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Otomobil İstinat Duvarından Düştü: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement