Zonguldak'ta Palamut Bolluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Palamut Bolluğu

Zonguldak\'ta Palamut Bolluğu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaplı'da av yasağının sona ermesiyle tezgahlarda palamut bolluğu yaşandı; tanesi 100 lira.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, olta ve çapari ile avcılık yasağının bitmesinin ardından balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşandı. Ortalama 400 gram ağırlığındaki palamutların tanesi 100 liradan satışa sunuldu. Balıkçılar, ilk günlerde yaşanan bolluğun bereketli bir sezon geçireceklerinin habercisi olduğunu belirtti.

Denizlerde çapariyle avcılık yasağının 15 Ağustos'ta sona ermesinin ardından Karadeniz'e açılan balıkçılar, sezonun ilk palamutlarıyla kıyıya döndü. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tezgahlarda yerini alan palamutlar hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Sezonun ilk gününde palamudun bol miktarda avlanması, balıkçıların bu yılki sezona ilişkin beklentilerini de artırdı.

'POYRAZ KESİLDİĞİNDE BALIKLAR UCUZLAR'

Son yıllarda Karadeniz'de palamudun az olduğunu söyleyen balıkçı Tuncay Yazgan, bol miktarda palamudun olta ve çapari ile yakalanmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Bugün sabah gelen balıklar bunlar. Yasak kalktı, oltacılar serbest oldu. Poyraz bol ama gene de bol balığımız var. Poyraz kesildiğinde balıklar daha da ucuzlar. Bugün tane 100 lira" dedi.

PALAMUTUN TANESİ 100 LİRA

Sezonun ortalama 400 gram ağırlığında olan ilk palamutlarının tanesini 100 liradan satışa sunduklarını belirten Yazgan, 1 Eylül'de başlayacak av sezonuyla birlikte tezgahlardaki balık miktarının artmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Ekonomi, Güncel, Alaplı, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Palamut Bolluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı
Akılalmaz vahşet Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi Akılalmaz vahşet! Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi
Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin’den Türkiye’ye getirildi Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getirildi
Mola vermek için girdikleri tesiste cansız beden buldular Mola vermek için girdikleri tesiste cansız beden buldular
Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı
Fenerbahçe’den Konyaspor için hamle TFF’ye başvuracak Fenerbahçe'den Konyaspor için hamle! TFF'ye başvuracak

14:07
CHP’li Yazgan’ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
13:55
Acun Ilıcalı durmuyor Hull City’den 10. transfer
Acun Ilıcalı durmuyor! Hull City'den 10. transfer
13:42
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
13:04
Diyarbakır’da nişan yolunda katliam gibi kaza 5 ölü, 11 yaralı
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı
12:37
Reha Muhtar’ın serveti ortaya çıktı Mal varlığına şaşıracaksınız
Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
11:38
Fırında skandal görüntüler Millete fare pisliği yedirmişler: Bunlar insanı öldürür
Fırında skandal görüntüler! Millete fare pisliği yedirmişler: Bunlar insanı öldürür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 17:20:31. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Palamut Bolluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.