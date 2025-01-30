Zonguldak\'ta Park Halinde Kaza: Eşini Yaraladı

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Zonguldak'ta otomobilini park etmeye çalışırken fren yerine gaza basan sürücü, aracın önünde duran eşine çarparak yaralanmasına neden oldu.

Yeni Mahalle TOKi konutları mevkisinde, 67 ADS 826 plakalı otomobilini park etmeye çalışan Bülbül D. (71), fren yerine gaza basınca aracın önünde bulunan eşi Sıtkı D'ye (73) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan Sıtkı D, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sıtkı D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.