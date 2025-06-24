Zonguldak'ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

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Zonguldak\'ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3\'ü ağır 7 kişi yaralandı
24.06.2025 17:08
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Zonguldak\'ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3\'ü ağır 7 kişi yaralandı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yer alan 5 katlı bir apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı patlamada dairenin duvarları yıkıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Velioğlu Mahallesi Afet Evleri D blokta saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. 5 katlı apartmanın 2'nci katında bulunan dairede meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İhbarla adrese 10 ambulans, 5 itfaiye ekibi ve AFAD olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi.

Zonguldak'ta bir apartmanda doğalgaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

DAİRENİN DUVARLARI YIKILDI

Patlamanın yaşandığı dairenin duvarları yıkılırken, karşısında bulunan dairede de hasar oluştu. Binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Zonguldak'ta bir apartmanda doğalgaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

3'Ü AĞIR 7 YARALI

Faciada 7 kişi yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Celal Pehlivan (40) ile Ayşe Polat (49) Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda yaralanan Sabahat Dikbaş (52) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken; eşi Yaşar Dikbaş, kızı Songül Dikbaş (28) ile patlamaya merdivenlerde yakalanan Nebahat Topçu (55) ve Veli Musluer (51) Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta bir apartmanda doğalgaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

PATLAMA DOĞAL GAZ KAYNAKLI

Öte yandan binada inceleme yapan ekipler, Celal Pehlivan'ın evinde doğal gaz kaynaklı patlama yaşandığını belirledi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ta bir apartmanda doğalgaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
Zonguldak'ta bir apartmanda doğalgaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
Zonguldak'ta bir apartmanda doğalgaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
Zonguldak'ta bir apartmanda doğalgaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
Zonguldak'ta bir apartmanda doğalgaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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