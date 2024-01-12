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Zonguldak'ta Ruhsatsız 7 Maden Ocağı Kapatıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Ruhsatsız 7 Maden Ocağı Kapatıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda ruhsatsız işletildiği tespit edilen 7 maden ocağı kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 vinç, 2 vagon, 105 metre demir ray ve 8 bin 200 kilogram kömür ele geçirildi. Maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince kapatıldı ve ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak\'ta Ruhsatsız 7 Maden Ocağı Kapatıldı
12.01.2024 - 14:03,  Güncelleme: 14:06
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 7 maden ocağı kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar neticesinde Kilimli ilçesinde 7 maden ocağının ruhsatsız işletildiği belirlendi.

Maden ocaklarında 3 vinç, 2 vagon, 105 metre demir ray ve 8 bin 200 kilogram kömür ele geçirildi. Söz konusu maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince kapatıldı.

Maden ocakları orman sınırları içerisinde olduğundan ele geçirilen malzemeler, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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Zonguldak, Maden, Çevre, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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