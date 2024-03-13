Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sahipsiz köpeğin tümör tespit edilen kulağı ameliyatla ampute edildi.
Hayvanseverler tarafından kulağında kitle olduğu fark edilen köpek, kent merkezindeki özel veteriner kliniğine götürüldü.
Veteriner hekim Önder Alkan tarafından yapılan tetkiklerin ardından köpeğin sağ kulağında yaklaşık 7 santimetrelik tümör olduğu tespit edildi.
Ameliyatla tümörün alınmasının ardından köpeğin kulağı ampute edildi.
Alkan, gazetecilere, ameliyatın iyi geçtiğini belirterek, "Kulak kökünden komple alındı. Şu anda tedavisi devam ediyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yaşamına tek kulakla devam edecek. Kulaktan aldığımız tümör bir kulak boyutunda. Komple kulağı sarmış. Diğer kulağa atlamamış. Başka bir yerinde metastaza rastlamadık. İyi olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.
Köpeğin iyileşme durumuna bağlı yaklaşık 1 hafta sonra taburcu edilebileceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta sahipsiz köpeğin tümör tespit edilen kulağı ampute edildi - Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Terörle mücadele alanında bizim Amerika Birleşik Devletleri'ne çok net bir mesajımız oldu.
Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 17 üniversite öğrencisine mantar yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi. Öğrenciler, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen kursa katılarak mantar üretim tesisinde uygulamalı eğitim aldı. Eğitim sonrasında öğrenciler, ilerleyen yıllarda benzer alanlarda işletme kurmayı hedeflediklerini ifade etti.
Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında, Karabiga beldesi sahilinde öğle saatlerinde hortum oluştu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla hortumu görüntüledi. Hortum, kısa sürede etkisini yitirerek herhangi bir zarara neden olmadı.
Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Fırıncıoğlu, esnaflarla olan gönül bağını güçlendirdiklerini belirterek, kentin gelişmesinde esnafın önemli rol oynadığını vurguladı. Fırıncıoğlu, huzur ve güven ortamının korunması temennisinde bulundu.
Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Alaattin Yıldız, Türkiye'de yılda yaklaşık 3 bin 500'ün üzerinde böbrek nakli gerçekleştirildiğini ve bunun yaklaşık yüzde 10'unun yurt dışından gelen hastalara sağlık turizmi kapsamında uygulandığını söyledi.
KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, yeni dönem Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, iktidarın gerilim, şiddet ve çatışma ile sürdüğünü, uluslararası sermayeye alan açtığını, hukuk ve insan haklarını yok saydığını belirtti. Karagöz ayrıca, deprem bölgesinde yaşanan sorunlara ve altın madeni faciasına da değindi ve KESK'in kamu emekçisi ve emeklisi için mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.
Konya'nın Kulu ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKEP) projesi kapsamında çiftçilere sertifikalı yeşil mercimek ve kimyon tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine Kulu Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili ve tarım yetkilileri katıldı.
Edirne'de 71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Necmettin Denkçi, geçirdiği rahatsızlığın ardından Akmescid Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer ve birçok yetkili katıldı.
George Lucas'ın yönettiği, Mark Hamill, Harrison Ford ve Carrie Fisher gibi isimlerin rol aldığı 'Star Wars: A New Hope' filmi, John Willams'ın film müzikleri eşliğinde Zorlu PSM'de izlenebilecek. İstanbul Filarmoni Orkestrası film gösterimine canlı olarak eşlik edecek. Etkinlik, 'Dünya Star Wars Günü' olarak kabul edilen 4 Mayıs'ta saat 16.00 ve 21.00'de Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a Adalet Bakanlığı talimatıyla görüş için odadan her çıkış ve girişinde üst araması yapılmaya başlandığı iddia edildi. Avukatların verdiği bilgiye göre kameraların önünde ayakkabılarını çıkarması istenen Demirtaş'ın bu uygulamayı "zorbalık" olarak yorumladığı ve bundan böyle aile, avukat ve milletvekili görüşlerine çıkmama kararı aldığı ifade edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?