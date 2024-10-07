Zonguldak'ta Simit Fırınlarına Denetim

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelindeki 15 simit fırınını denetledi. Ekipler ayrıca ulusal market ve gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde de denetimlerini sürdürüyor.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığı için gıda üretimi yapan iş yerleri ile ulusal marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, son olarak ilçe genelindeki 15 simit fırınında denetim yaptıklarını belirterek, "İşyeri denetim ekibimiz düzenli olarak ulusal market ve gıda üretimi yapan işyerlerinde ruhsat, hijyen ve gramaj denetimlerini sürdürüyor. İlçemizde 15 simit fırını var. Fırınlarda bu yönde denetimlerde bulunduk. 80 gram susamlı simitlerin 10 TL'den satışı ve üretimini denetledik. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. 10 TL'den farklı fiyatlarda satış yapan pastanelerde serbest piyasa koşulları gereği bizim denetim yetkimiz yok. Ancak hijyen ve ruhsat denetimlerimizi hem ulusal marketlerde hem de gıda üretimi ve satışı yapan tüm işyerlerinde sürdürüyoruz. Halk sağlığı açısından denetimlerimiz düzenli olarak devam edecek" dedi.