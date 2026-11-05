Zonguldak\'ta tahliye edilen binanın alanında heyelanda istinat duvarı çöktü

Zonguldak'ta tahliye edilen binanın alanında heyelanda istinat duvarı çöktüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta 18 Ekim'de heyelan riski nedeniyle tahliye edilen iki katlı binanın alanında, iki gündür etkili olan sağanak sonrası toprak kayması meydana geldi. Heyelanda istinat duvarı çöktü, elektrik direği devrildi; biriken toprağın temizlenmesi planlanıyor.
Zonguldak'ta heyelan riski nedeniyle daha önce tahliye edilen bir binanın bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasında istinat duvarı yıkıldı.
Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki iki katlı bir bina, 18 Ekim'de sağanak sonrası heyelan riski nedeniyle tahliye edildi.
Kentte iki gündür etkili olan sağanak sonrası binanın bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi.
Heyelan nedeniyle istinat duvarı çöktü, elektrik direği devrildi.
AFAD görevlileri, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından biriken toprağın temizlenmesi planlanıyor.
Öte yandan binanın çevresinde ve yoldaki toprak birikintisi dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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