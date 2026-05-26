Zonguldak\'ta Takla Atan Araçta 4 Yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Ereğli- Zonguldak karayolunun Yumurta kayaları mevkisinde meydana geldi. Zonguldak'tan Ereğli istikametine giden A.K. idaresindeki 07 AER 239 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü A.K. (61) ile araçta yolcu olarak bulunan A.U.K. (31), A.K. (50) ve C.K. (56) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.