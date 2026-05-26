Zonguldak'ta Takla Atan Araçta 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Takla Atan Araçta 4 Yaralı

Zonguldak\'ta Takla Atan Araçta 4 Yaralı
26.05.2026 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ereğli'de otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Ereğli- Zonguldak karayolunun Yumurta kayaları mevkisinde meydana geldi. Zonguldak'tan Ereğli istikametine giden A.K. idaresindeki 07 AER 239 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü A.K. (61) ile araçta yolcu olarak bulunan A.U.K. (31), A.K. (50) ve C.K. (56) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Ereğli, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Takla Atan Araçta 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amedspor’da harikalar yaratan Felix Afena-Gyan’a Süper Lig’den talip Amedspor'da harikalar yaratan Felix Afena-Gyan'a Süper Lig'den talip
Destici’den DEM Parti’nin açıklamalarına sert tepki Destici'den DEM Parti'nin açıklamalarına sert tepki
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
Fenerbahçe takımdan gönderdi Şimdi de küme düşen kulübe gidecek Fenerbahçe takımdan gönderdi! Şimdi de küme düşen kulübe gidecek
Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti
Ferdi Kadıoğlu’na Premier Lig’den dev talip Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den dev talip

20:20
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United’a gelirse mutlu ulurum
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu ulurum
19:58
’’Büyüyünce Neuer olacağım’’ diyordu Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor
''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor
19:29
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
19:14
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
18:28
Yıllarca Fenerbahçe’de oynamıştı: Galatasaray’la anlaşmaya vardı
Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı
16:53
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 20:32:01. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Takla Atan Araçta 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.