Zonguldak'ta Tarım Aracı Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak'ta Tarım Aracı Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Zonguldak\'ta Tarım Aracı Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Cemal Ç. (52) idaresindeki tarım aracı, Gümeli beldesi Kale Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alanda devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Cemal Ç'nin cenazesi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

13.02.2024 12:31  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "pat pat" adı verilen tarım aracının ormanlık alanda devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Cemal Ç. (52) idaresindeki tarım aracı, Gümeli beldesi Kale Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alanda devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cemal Ç'nin cenazesi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Devlet Hastanesi, Zonguldak, Tarım, Trafik, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Tarım Aracı Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:23:12. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Tarım Aracı Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement