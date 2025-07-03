Zonguldak\'ta Tır Devrildi, Sürücü Kurtuldu

Zonguldak'ta devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
S.D'nin kullandığı 41 NP 433 plakalı tomruk yüklü tır, Zonguldak- Ankara kara yolu Sapça mevkisinde devrildi.
Kazada tırın dorsesindeki tomruklar yol kenarına saçıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, ekipler yolda güvenlik önlemi aldı.
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