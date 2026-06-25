Zonguldak'ta Trajik Kaza: Ceza Yeniden Belirlendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Trajik Kaza: Ceza Yeniden Belirlendi

Zonguldak\'ta Trajik Kaza: Ceza Yeniden Belirlendi
25.06.2026 14:26
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Zonguldak'taki su kamyonu kazasında 4 yaşındaki Sarp Eymen hayatını kaybetti, cezalar yeniden belirlendi.

ZONGULDAK'ta yokuşta geri kayan su dağıtım kamyonetinin altında kalan Sarp Eymen Darıcı'nın (4) hayatını kaybettiği, annesi ile 1 kişinin de yaralandığı kazada sürücü Ömer Sarkın (21) ile firma sahibi İsmail K.'ye verilen cezalar istinafta bozulunca yeniden yargılama yapıldı. Bu kez sürücü Sarkın'ın cezası düşürülerek 5 yıl 6 ay 20 gün olurken, para cezası alan İsmail K. hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, geçen yıl 1 Aralık'ta Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'nde Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde meydana geldi. Ömer Sarkın, 67 DD 908 plakalı su dağıtım kamyonetini anaokulu önündeki yokuşa park edip, okula su bırakmak için indi. Bu sırada hareket eden kamyonet, okuldan çıkan Sarp Eymen Darıcı, annesi ve 1 kişiye, ardından park halindeki 2 araca çarptı. 3 yaralıdan Sarp Eymen, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sarp, kurtarılamadı. 2 Aralık'ta sürücü Ömer Sarkın tutuklanırken, firma sahibi İsmail K. serbest bırakıldı. Sürücü ve firma sahibi hakkında Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Mahkeme heyeti, 'Bilinçli taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma' suçundan Ömer Sarkın'a 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına karar verdi. Firma sahibi İsmail K.'ye de 60 bin 500 lira adli para cezasına hükmedildi. Karar, istinaf mahkemesi tarafından Ömer Sarkın'a fazla, İsmail K.'ye ise az ceza verildiği gerekçesiyle bozuldu. 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bozma kararının ardından 2'nci duruşma bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Sarkın, tutuksuz İsmail K. ve ölen çocuğun annesi Ömürcan ile babası İlker Darıcı katıldı. Duruşmada söz verilen Ömer Sarkın, istinaf kararına uyulup tahliye edilmesini talep etti. İsmail K. ise eski ifadelerinin geçerli olduğunu, ekleyecek bir şeyi olmadığını söyledi.

CEZALAR DEĞİŞTİ

Hüküm müzakeresi için ara verildikten sonra salona çok sayıda polis ekibi alındı. Güvenlik önlemleri altında kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ömer Sarkın'a 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma' suçundan cezasını azaltarak 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına hükmetti. Ömer Sarkın'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, İsmail K. de 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İsmail K.'nin cezası 5 yıl süreyle suça karışmama şartıyla ertelendi.

Kaynak: DHA

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