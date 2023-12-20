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Zonguldak'ta tren otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Zonguldak'ta bir trenin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

20.12.2023 - 12:37,
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ZONGULDAK'ta 3 kişinin olduğu otomobile hemzemin geçitte tren çarptı. Otomobil trenin altında 30 metre sürüklenirken, araçtaki aile hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde merkezde bulunan Acılık Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet K.?nin (37) kullandığı 67 AAU 383 plakalı otomobil, hemzemin geçitteki bariyer kapalıyken karşıya geçmeye çalıştı. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait yük treni ise bu sırada otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte yanında bulunan eşi Melek K. (37) ve oğlu Y.B.K. (3) yaralandı. Hemzemin geçitteki bariyer ise kırıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Zonguldak\'ta tren otomobile çarptı: 3 yaralı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta tren otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta tren otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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