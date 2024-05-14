Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Zonguldak\'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu emdirilmiş kağıt, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve 3 bin 600 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14.05.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezi ile Karadeniz Ereğli, Alaplı ve Devrek ilçelerinde düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 uyuşturucu emdirilmiş kağıt, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca ve 3 bin 600 lira ele geçirildi.

Operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 11 zanlı gözaltına alındı.

Adliyeye getirilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:17 Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’yi inceledi Gelecek sene yollarda olacak Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceledi! Gelecek sene yollarda olacak
17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:27 Emniyet Genel Müdürlüğü: ’Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır’ Emniyet Genel Müdürlüğü: 'Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır'
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:42:02. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement