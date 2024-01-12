Zonguldak\'ta uyuşturucu operasyonu davasında 4 sanık tahliye edildi

Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında 4 yıldan 38 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 17'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada 4'ünün tahliyesine karar verildi.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 4'ü Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla olmak üzere tüm sanıklar katıldı.

Duruşmada dinlenilen tanık Z.Y, polislerin durdurması üzerine üzerinden çıkan uyuşturucu maddeyi S.K'den aldığını iddia etti.

Bu sırada söz alan S.K, uyuşturucuyu kendisinin vermediğini, Z.Y'den aldığını ileri sürdü. Z.Y. ise "Sanık suçlamadan kurtulmak istiyor." şeklinde karşılık verdi. S.K. de "Yalan konuşuyor." dedi.

Z.Y'ye üzerinden sentetik uyuşturucu çıkmasına ilişkin soruya, "Yoldan geçerken yerde folyoya sarılı halde gördüm, merak edip aldım." şeklinde yanıt verdi. Heyetin, "Her gördüğünü alır mısın?" sorusunu Z.Y, "Çok farklı paketlenmişti. Akaryakıt istasyonlarının karşısında tırın ön lastik kısmında buldum." şeklinde cevapladı.

Duruşmada diğer tanıkların ifade vermesinin ardından sanıklar ve avukatları dinlenildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 4'ünün tahliyesine, diğerlerinin ise mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, uyuşturucu madde ticaretinin yapılan veya kullanılan umuma açık yerlerin mesafesi için keşif yapılması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Mayıs 2023'te düzenlediği operasyon kapsamındaki soruşturmada, 16'sı tutuklu 32 sanık hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "2313 sayılı Kanuna Aykırılık" suçlarından 4 yıldan 38 yıla kadar hapis cezası isteniyor.