 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu davasında 4 sanık tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu davasında 4 sanık tahliye edildi

Zonguldak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açılan davanın duruşmasında, 17'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada 4 sanığın tahliyesine karar verildi. Duruşmada tanıkların ifadeleri dinlendikten sonra mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 4'ünün tahliyesine karar verdi. Diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verildi ve duruşma ertelendi.

Zonguldak\'ta uyuşturucu operasyonu davasında 4 sanık tahliye edildi
12.01.2024 - 20:57,  Güncelleme: 21:01
Abone Ol

Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında 4 yıldan 38 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 17'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada 4'ünün tahliyesine karar verildi.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 4'ü Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla olmak üzere tüm sanıklar katıldı.

Duruşmada dinlenilen tanık Z.Y, polislerin durdurması üzerine üzerinden çıkan uyuşturucu maddeyi S.K'den aldığını iddia etti.

Bu sırada söz alan S.K, uyuşturucuyu kendisinin vermediğini, Z.Y'den aldığını ileri sürdü. Z.Y. ise "Sanık suçlamadan kurtulmak istiyor." şeklinde karşılık verdi. S.K. de "Yalan konuşuyor." dedi.

Z.Y'ye üzerinden sentetik uyuşturucu çıkmasına ilişkin soruya, "Yoldan geçerken yerde folyoya sarılı halde gördüm, merak edip aldım." şeklinde yanıt verdi. Heyetin, "Her gördüğünü alır mısın?" sorusunu Z.Y, "Çok farklı paketlenmişti. Akaryakıt istasyonlarının karşısında tırın ön lastik kısmında buldum." şeklinde cevapladı.

Duruşmada diğer tanıkların ifade vermesinin ardından sanıklar ve avukatları dinlenildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 4'ünün tahliyesine, diğerlerinin ise mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, uyuşturucu madde ticaretinin yapılan veya kullanılan umuma açık yerlerin mesafesi için keşif yapılması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Mayıs 2023'te düzenlediği operasyon kapsamındaki soruşturmada, 16'sı tutuklu 32 sanık hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "2313 sayılı Kanuna Aykırılık" suçlarından 4 yıldan 38 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Zonguldak, Ceza, Uyuşturucu, Soruşturma, Operasyon, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu davasında 4 sanık tahliye edildi - Son Dakika


19:51
Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim
19:49
CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
18:42
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27
Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:08
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
17:06
Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
17:02
İlk vukuatı değil! Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan eski öğretmen yine tutuklandı İlk vukuatı değil! Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan eski öğretmen yine tutuklandı

Son Dakika
19:49 CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
19:51 Seçil Erzan'a tehdit videosuyla ilgili ilk kez konuştu: Bana zorla söylettirdiler, o gün ölmek istedim
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
17:08 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
17:02 İlk vukuatı değil! Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan eski öğretmen yine tutuklandı
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 21:23:12. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu davasında 4 sanık tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement