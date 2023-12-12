 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı

Zonguldak'ta 'yatırım danışmanlığı' adı altında yüksek kazanç vaadiyle 1 kişiyi 450 bin TL dolandıran 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Zonguldak\'ta Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı
12.12.2023 - 18:20,  Güncelleme: 18:21
Abone Ol

ZONGULDAK'ta, 'yatırım danışmanlığı' adı altında yüksek kazanç vaadiyle 1 kişiyi 450 bin TL dolandıran 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini 'yatırım danışmanı' olarak tanıtıp, yüksek kazanç vaadiyle 1 kişiyi 450 bin TL dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 5 kişi, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı. Zonguldak'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan E.Ç. (20), U.K. (21), E.Y. (26) ve G.A. (25) tutuklanırken, Ş.S. (26) ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Dolandırıcılık, Adliye, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:24:40. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement