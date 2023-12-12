Zonguldak\'ta Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı

ZONGULDAK'ta, 'yatırım danışmanlığı' adı altında yüksek kazanç vaadiyle 1 kişiyi 450 bin TL dolandıran 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini 'yatırım danışmanı' olarak tanıtıp, yüksek kazanç vaadiyle 1 kişiyi 450 bin TL dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 5 kişi, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı. Zonguldak'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan E.Ç. (20), U.K. (21), E.Y. (26) ve G.A. (25) tutuklanırken, Ş.S. (26) ise serbest bırakıldı.