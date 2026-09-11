Zonguldak\'ta yolcusuna çarpıp öldüren otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

ZONGULDAK'ta, dün hastane önünde indirdiği yolcusu Coşkun Bilici'ye (66) çarpıp ölümüne neden olan özel halk otobüsü şoförü Tolga K., adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi önünde meydana geldi. Diş tedavisi için özel halk otobüsüyle hastaneye gelen Coşkun Bilici, acil servis önünde otobüsten indi. Bilici, karşıya geçmeye çalıştığı sırada Tolga K. yönetimindeki 67 HO 8009 plakalı özel halk otobüsünün hareket etmesi sonucu aracın altında kaldı. Hastane personelinin yaptığı ilk müdahalenin ardından acil serviste tedaviye alınan Bilici, burada yaklaşık 1,5 saat süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özel halk otobüsü şoförü Tolga K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Tolga K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Tolga K., bugün sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.