Zonguldak'ta Zafer Bayramı Kutlaması - Son Dakika
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Zonguldak'ta Zafer Bayramı Kutlaması

Zonguldak\'ta Zafer Bayramı Kutlaması
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Zonguldak'ta madencilerin katıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı geçit töreni coşkuyla gerçekleştirildi.

ZONGULDAK'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen geçit töreninde madenciler baret ve tulumlarıyla yürüdü.

Kentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Valilik binası önünde düzenlenen törenle kutlandı. İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na Türk bayrağı teslim edildi. Sporcular daha sonra ödüllerini aldı. Geçit törenine resmi ekiplerin yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan maden işçileri de katıldı. Baret ve tulumlarıyla yürüyen maden işçileri, protokol ve izleyicilerden büyük alkış topladı. Tören, resmi araçların geçişiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Zafer Bayramı Kutlaması - Son Dakika

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