Zonguldak Valiliği, Afganistanlı ailenin sağlık sorunlarına yardım eli uzattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak Valiliği, Afganistanlı ailenin sağlık sorunlarına yardım eli uzattı

Zonguldak Valiliği, Afganistanlı ailenin sağlık sorunlarına yardım eli uzattı

Zonguldak Valiliği, Zonguldak'ta yaşayan 6 kişilik Afganistanlı ailenin sağlık sorunlarının çözülmesi için destek sağladı. Ailenin geçici koruma statüsü başvurusu reddedilmiş ve sosyal güvencesi bulunmayan bireyler, Valilik tarafından hastanelerde muayene edildi. İşitme engelli bir çocuğa işitme cihazı, bacağı olmayan bir bireye ise protez bacak reçete edildi. Ayrıca aileye aşevinden günlük sıcak yemek ve aylık nakdi yardım yapılmaktadır. Aile, Zonguldak Valiliği'ne teşekkür etti.

06.06.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Valiliği, kentte ikamet eden 6 kişilik Afganistanlı ailenin sağlık sorunlarının çözülmesi için yardım eli uzattı.

Kırat Mahallesi'nde 9 Kasım 2023'te cesedi yakılmış halde bulunan, ruhsatsız maden ocağı çalışanı Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin eşi Qamer Gül Meliki, 3 çocuğu, gelini ve torununun yaşadığı Ontemmuz Mahallesi'ndeki evlerinin kira gideri cami cemaati tarafından karşılanıyor.

"Geçiçi koruma statüsü" başvurusu Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından reddedilen ve sosyal güvencesi bulunmayan ailenin sağlık sorunu yaşayan bireyleri, Valiliğin desteğiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde muayene edildi.

İşitme engelli Ali Rıza Nourtani'ye (13) işitme cihazı, bacağı olmayan Seyyid Mohammad Nourtani'ye (22) ise protez bacak reçete edildi. Ali Rıza'ya cihazı alınırken, Seyyid Mohammad için de protez bacak sipariş edildi.

Öte yandan, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin düzenli olarak ilgilendiği aileye, aşevinden günlük sıcak yemek temini ile aylık nakdi yardım yapılıyor.

Qamer Gül Meliki, gazetecilere, kente geldiklerinde çok zorluk çektiklerini ve yaşanan olayda eşini kaybettiğini anlattı.

Aile bireylerinin sağlık sorunlarının bulunduğu aktaran Meliki, kulağında işitme sorunu bulunan çocuğuna cihaz alındığını, diğer çocuğu için ise protez bacak siparişi verildiğini söyledi.

Meliki, yardımları için Zonguldak Valiliğine teşekkür etti.

Olay

Kırat Mahallesi'nde yol kenarındaki ormanlık alanda 10 Kasım 2023'te yanmış halde bulunan cesedin, iki gün önce öldüğü anlaşılan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye (50) ait olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağı sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan A.A, E.G. ve H.K. tutuklanmış, E.D, A.Ç. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ruhsatsız ocakta çalıştığı öne sürülen Nourtani'nin, iş sırasında fenalaşıp hareketsiz kaldığı ve buradan araçla ormana götürülüp benzin dökülerek yakıldığı iddia edilmişti.

Nourtani'nin cesedinin bulunmasından 4 gün önce jandarma ekiplerince ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen maden ocağının, patlayıcıyla kullanılamaz hale getirildiği fakat zanlıların yeni giriş açarak maden ocağını yeniden faaliyete soktuğu tespit edilmişti.

Nourtani'nin ölümüne ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına 29 Mayıs'ta başlanmıştı.

Kaynak: AA

Zonguldak Valiliği, Afganistan, Zonguldak, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak Valiliği, Afganistanlı ailenin sağlık sorunlarına yardım eli uzattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirmişti Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
16:07 Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı Güvenlik çitini aşarak saldırdılar Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı! Güvenlik çitini aşarak saldırdılar
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
18:49 Fenerbahçe’ye gelecek mi Sterling cephesinden açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sterling cephesinden açıklama var
17:36 Okan Buruk’a sitem etmişti Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı Okan Buruk'a sitem etmişti! Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı
17:34 Öğrencileri taşıyan otobüs nehre düştü, 6 kişi hayatını kaybetti Öğrencileri taşıyan otobüs nehre düştü, 6 kişi hayatını kaybetti
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:40 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 3’ünün daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 19:16:25. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak Valiliği, Afganistanlı ailenin sağlık sorunlarına yardım eli uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement