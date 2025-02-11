Bebek bezini taneyle satan bakkal: Paket alabilen kimse yok - Son Dakika
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Bebek bezini taneyle satan bakkal: Paket alabilen kimse yok

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Ankara'da bebek bezini taneyle sattığını ifade eden bakkal, "Bir adet bebek bezini 7,5 liraya satıyorum. Paket alabilen kimse yok. Para varsa veriyorum, para yoksa yine veriyorum." diye konuştu. Diğer bir bakkal ise vatandaşların ekmek, makarna ve yumurta gibi temel ihtiyaçları veresiye yazdırdığını söyledi.

11.02.2025 13:15
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bakkal sahipleri, vatandaşların temel gıda maddelerini bile veresiye yazdırdıklarını ve paket satın alamadıkları için bebek bezini taneyle sattıklarını söyledi.

"BEBEK BEZİNİ TANEYLE SATIYORUM"

25 yıldır Ankara'da yaşayan aslen Hataylı olan bakkal Vasfiye Dağıstan, "Bir adet bebek bezini 7,5 liraya satıyorum. Paket alabilen kimse yok. Bir paket bezi alıyorum, tekli veriyorum. Para varsa veriyorum, para yoksa yine veriyorum. Ne yapacağız? Buradaki bazı fakirler, garipler geliyor, 2 tane haşlanmış yumurta alıyorlar. İnsanlara acıyorum veresiye yazıyorum. İnsanlara para yok diyor, veresiye yazıyorum" diye konuştu. Bakkal Dağıstan, 165 gram peyniri 33 TL'ye sattığını söyledi.

"EKMEK, MAKARNA VE YUMURTAYI BİLE VERESİYE YAZIYORUZ"

40 senedir bakkal işleten 65 yaşındaki Tuncay Kıvanç, insanların ekmek, makarna ve yumurtayı veresiye yazdırdığına dikkati çekti ve "Zor durumda oldukları zaman veresiye yazdırıyorlar. Ortalama 15-20 bin lira veresiye yazılan borç var. Şu anda bakkalda para kazandığımız yok. Çat-pat idare ediyoruz. Önceden işler iyiydi" dedi. Bir diğer bakkal ise "Gel gör ki bir kalıp peynir alan da var, 50-100 liralık ver diyen de var. Zaten para kazanamıyoruz. Peyniri veresiye yazdıranlar var. Genellikle gıda üzerine veresiye yazıyoruz" diye konuştu.

"KARNIMI DOYURAMIYORUM"

Havayollarından emekli olduğunu belirten Bayram Alyurt da "23 bin lira maaş alıyorum, karnımı doyuramıyorum" diye sitem etti.

Bebek bezini taneyle satan bakkal: Paket alabilen kimse yok
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bebek bezini taneyle satan bakkal: Paket alabilen kimse yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Yılmaz ÇAKIR:
    Alkole sigaraya para var iki paket sigara parasına 1 aylık bez geliyor 83 85 Yanıtla
  • Muammer Özdemir:
    Yılmaz Çakır annenin taktığı ped den bahsetmiyor kar bebek bezi sen iki paket sigara parasıyla annene ped almaya devam kasmeran evladı 77 77 Yanıtla
  • İsmet Korkmaz:
    o eskidendi,yalan haber,,bütün a.v.m lere git market arabaları ağzına kadar dolu ,kasaya ödeme yapmak için de sırada bekliyorsun, gariban insan yok ,neymişde çocuk bezini taneyle satıyormuş ,,kim inanır buna. 60 67 Yanıtla
  • Apple User:
    Değerli kardeşlerim ben emekliyim evet geçim ör ama ülke bir pandwmi atlattı sanayi ve üretime uzun ara verildi, Suriye’den savaştan kaçan müslümanlara kapı açtık tüketim arttı,üstüne birde 10 ili kapsayan deprem geldi yine ayaktayız başka ülke olsaydık Somali gibi olurduk şükür ayaktayız deprem yaraları da sarılıyor evler yapıldı biraz sabır edersek refaha ulaşacağız lütfen iyi düşünün sadece … 62 52 Yanıtla
  • tolga altun:
    almanya bizi kıskanıyo o bize yeter 39 33 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    işkembeden yorum yapan zat haber sitesine girdiğine göre kültürlü olman gerek ama çok zayıfsın...adam 23.000 tl alıyor kira doğalgaz mutfak bebek masrafı derken paramı yeter hemen içkiye sigaraya bağlıyorsun bilmiyorsan yorum yapma oku geç birde üzerine kul hakkı alıyorsun yazık.. 39 33 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Nereden nereyeeeeeeee...... 38 29 Yanıtla
  • Mehmet Ali Aslan:
    Bu acı durumu bile yalanlamaya çalışan kansızlar var. Kendileri kavalarını kuma sokmuş herkesten de böyle yapmasını istiyorlar. 29 20 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Şimdi CHP suçlu ben başka bir şey bilmiyorum :)) 26 3 Yanıtla
  • Serdar baba:
    Kıçımızda bez yok ama Almanya bizi kıskanıyor;) 1 0 Yanıtla
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