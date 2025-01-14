Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 102. yılında andı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 102'nci yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Zübeyde Hanım 102. Yılında Anıldı - Son Dakika
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