Zübeyde Hanım'ın Mutfağı Sergisi Karşıyaka'da Açıldı

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen " Zübeyde Hanım'ın Mutfağı Sergisi" ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Zübeyde Anne'nin mutfağını ve Atatürk'ün çocukluk sofrasını canlandıran sergi, üç ay açık kalacak. Başkan Yıldız Ünsal "Hem Atamızı ve Zübeyde Hanım'ı anmak hem de dönemin mutfak kültürünü yakından tanımak isteyen herkesi sergimize bekliyoruz" dedi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ebedi istirahatgahının bulunduğu Karşıyaka, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı anısına anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. İki aylık yoğun bir çalışma sonucunda hazırlanan Zübeyde Hanım'ın Mutfağı Sergisi, Karşıyaka Belediyesi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nde (CMSM) ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü ve Belediye Meclisi üyeleriyle birlikte sergiye konuk oldu.

Selanik'ten Karşıyaka'ya

Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı sergide, 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başını yansıtan mutfak kültürü öğeleri bir araya getirildi. Bu doğrultuda belediye ekipleri tarafından sergi alanına, Atatürk'ün Selanik'te çocukluğunun geçtiği evdeki mutfağın bir benzeri yapıldı. Latife Hanım Köşkü Anı Evi Özel Müzesi'ne ait mutfak eşyaları da alana taşındı. Ayrıca, Mert ve Gül Rüstem'in koleksiyonunda bulunan gümüş kaşık çatal takımı, bakır tencere ve ibrik gibi 19. yüzyıldan kalma objeler sergiye dahil edildi. Bir gazete tasarlanarak, dönemin kadın dergilerinden alınan yemek tarifleri derlendi. 'Aile Sofrası', 'Osmanlı Kadını Mutfakta', 'Sofra Adabı', 'Yemek Odası ve Kiler', 'Yemek Tarifleri' ve 'Mutfak Düzeni' başlıklı 6 konuda yazılı ve görsel anlatımlara yer verildi. 25 Ocak'a kadar devam edecek sergi, haftanın her günü 11.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Grup halinde yapılacak ziyaretler için de 0 (232) 399 40 86 numaralı telefondan randevu alınabilecek.

"Herkesi bekliyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Cumhuriyetimizin 101. yılı onuruna, Zübeyde Hanım'ın ebedi istirahatgahı olan Karşıyakamızda, çok güzel ve anlamlı bir sergiyi halkımızla buluşturduk. Karşıyaka Belediyesi olarak bu sergi aracılığıyla Zübeyde Hanım'ın mutfağını canlandırırken Atatürk'ün çocukluk sofrasına da misafir olmak istedik. Zübeyde Hanım özelinden başlayarak son dönem Osmanlı kadınının mutfağını genel olarak ele aldık. Herkesi bu özel sergiyi ziyaret etmeye çağırıyor, katkı sağlayan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.