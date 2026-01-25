Zülfü Livaneli, Eskişehir'de "Anadolu Hümanizmi"Ni Anlattı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ile Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Zülfü Livaneli Tarafından Anadolu Hümanizmi" başlıklı söyleşi, EBB Sanat ve Kültür Sarayı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Anadolu'nun çok kültürlü yapısı, insan merkezli düşünce anlayışı, barış ve birlikte yaşam kültürü üzerine değerlendirmelerin yapıldığı "Zülfü Livaneli Tarafından Anadolu Hümanizmi" söyleşisi yoğun ilgi gördü.

EBB Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen söyleşiye Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ufuk Uysal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Ünlüce, söyleşinin kısa sürede hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Bugün, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfımızın yeni seçilen değerli Başkanı Sayın Ufuk Uysal ile birlikte çok kısa bir süre önce hayal ettiğimiz bu söyleşiyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte vakfımızın yanı sıra Hacı Bektaş Veli Derneği'mizin, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri'mizin büyük destekleri oldu. Zülfü Livaneli, dünyada ve ülkemizde barışa katkı sunmuş, bizi hem kendimizle hem de dünyayla barıştırmış, Anadolu hümanizmini gerçekten konuşmayı hak eden çok kıymetli bir isim. Bugün bizimle olduğu için kendisini sevgiyle kucaklıyorum. Bildiğim kadarıyla birçok davete katılamıyor; ancak kendisini aradığımız ilk andan itibaren büyük bir incelikle bu hayalimizi kabul etti. Dün akşam Eskişehir'de muhteşem bir konser izledik. Sayın Zülfü Livaneli, bu konseri hiçbir ücret almadan, tüm haklarıyla Eskişehir'e hediye etti. Bu anlamlı katkısı için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum."

Söyleşide konuşan Zülfü Livaneli, Anadolu hümanizminin tarihsel kökenlerine değinerek, bu kavramın Anadolu coğrafyasında yüzyıllar boyunca sevgi, hoşgörü ve birlikte yaşam kültürüyle şekillendiğini ifade etti. Livaneli, Anadolu'nun farklı inançların, dillerin ve kültürlerin bir arada var olabildiği nadir coğrafyalardan biri olduğunu vurguladı.

Sanatın ve edebiyatın insanları birbirine yaklaştıran evrensel bir dil olduğuna dikkati çeken Livaneli, yaşamı boyunca barış, özgürlük ve insan onurunu merkeze alan üretimlerinin temelinde bu anlayışın yer aldığını belirtti. Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Livaneli, gösterilen yoğun ilgi ve samimi atmosfer için katılımcılara teşekkür etti.

Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ufuk Uysal da söyleşiyle sevgi, barış ve özgürlük kavramlarını yeniden hatırlatmayı amaçladıklarını belirterek, etkinliğin hayata geçirilmesine verdikleri destek için Ünlüce'ye teşekkür etti.