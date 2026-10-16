Elazığ'da Medikal Hospital satışla el değiştirdi, 480 çalışan tedirginlik yaşadı - Son Dakika
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Elazığ'da Medikal Hospital satışla el değiştirdi, 480 çalışan tedirginlik yaşadı

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Elazığ\'da Medikal Hospital satışla el değiştirdi, 480 çalışan tedirginlik yaşadı
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Elazığ'da sıkıntılı süreçten geçen Medikal Hospital'ın hisselerini Diyarbakırlı iş insanı Cuma Yiğit'in devraldığı öğrenildi. Satışın ardından yönetim değişikliğinin önü açılırken, yaklaşık 480 çalışanın tedirginlik yaşadığı hastanede yeni dönem bekleniyor.

Elazığ’da sağlık sektörünün önemli kuruluşlarından biri olan Medikal Hospital Hastanesi’nde yeni bir dönem başlıyor. Uzun süredir yaşanan sorunlar ve kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle gündeme gelen hastanede satış işlemlerinin gerçekleşmesiyle birlikte yönetim değişikliğinin önü açıldı.

HASTANE EL DEĞİŞTİRDİ

Hastanenin ilk kurucularından merhum Hacı Hasan İdilkurt’un eski ortağı olan Diyarbakırlı iş insanı Cuma Yiğit’in, Medikal Hospital Hastanesi’nin hisselerini devraldığı öğrenildi. Gerçekleşen satışın ardından hastanenin önümüzdeki günlerde yeni sahibi ve yeni yönetimiyle hizmet vermesi bekleniyor.

480 ÇALIŞAN TEDİRGİN BİR SÜREÇTEN GEÇTİ

Yaklaşık 480 personelin görev yaptığı hastanede, son dönemde yaşanan gelişmeler çalışanlar arasında belirsizlik ve tedirginliğe neden olmuştu.

HASTANE KAN KAYBEDİYORDU

Medikal Hospital Hastanesi, son dönemde yaşanan gelişmeler ve vatandaşların tepkileri nedeniyle zor bir süreçten geçiyordu. Ali Şekerlisoy’un içinde bulunduğu hukuki sürecin yanı sıra kamuoyunda oluşan tepkilerin de hastanenin itibarını etkilediği yönünde değerlendirmeler yapılıyordu.

HASTANE YENİDEN AYAĞA KALDIRILABİLECEK Mİ?

Elazığ’da yüzlerce çalışanın ekmeğini kazandığı, çok sayıda vatandaşın sağlık hizmeti aldığı hastanede şimdi en önemli soru şu: Yeni yönetim, Medical Hospital’ı yeniden ayağa kaldırabilecek mi?

Haber: Özlem Özçelik

Kaynak: Haber Platformu
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