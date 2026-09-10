İskenderun Cebike TOKİ\'de bir genç evinde ölü bulundu, soruşturma başlatıldı

İskenderun Cebike TOKİ konutlarında ikamet eden Samet Karaca isimli genç, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olayın fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Evde yapılan ilk incelemelerin ardından Karaca’nın cansız bedeni, gerekli işlemler için ilgili birimlere götürüldü.

Genç adamın kesin ölüm nedeni, yapılacak inceleme ve otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Hüseyin Zorkun