Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı
Hatay'da aranan M.K., uyuşturucu ticareti nedeniyle hapis cezasıyla yakalandı ve tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.
Emniyet ekiplerince gözaltına alınan M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. M.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu
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