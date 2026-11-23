Best Brands Grup Enerji, Gürcistan’daki yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında önemli bir adım attı. Şirket, Gürcistan’da 50 MW (AC) kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali yatırımını gerçekleştiren Slov Energy Georgia şirketinin yüzde 100 payını satın almak üzere bağlayıcı ön protokol imzaladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu işleme ilişkin Yönetim Kurulu kararının 23 Kasım 2026 tarihinde alındığı bildirildi. Yatırım planı ilk olarak 30 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.

Satın alma işlemine ilişkin bedel hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, hisse devri ve yatırıma yönelik süreçlerin devam ettiği belirtildi.

Söz konusu satın almanın tamamlanmasıyla Best Brands Grup Enerji'nin Gürcistan'daki güneş enerjisi yatırımları kapsamında faaliyetlerini genişletmesi hedefleniyor.