Milli Savunma Bakanlığı 'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, NAVISTAR isimli gemide başlanan denetim faaliyetlerinin tamamlandığı belirtilerek, "Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, İstanbul 'un kuzeyinde demirleyen ve Ukrayna 'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başarıyla tamamlandı. Gemi seyrine devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › MSB: Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek gemi İstanbul'a ulaştı (3) - Son Dakika

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